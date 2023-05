Biglietti settore ospiti: prezzo più basso in semifinale di Champions rispetto a Juventus-Milan di Serie A

MilanNews.it

E' di oggi la notizia che la Curva Sud Milano e l'AIMC non parteciperanno alla trasferta del 28 maggio in casa della Juventus per protestare contro il prezzo troppo alto dei biglietti per il settore ospiti (80 euro). Un prezzo davvero esagerato, soprattutto se si pensa che per gli imminenti euroderby di Champions League il settore ospiti costa in entrambe le partite 69 euro.