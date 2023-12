Bologna, l'ad Fenucci: "Vogliamo tenere Motta e Zirkzee"

vedi letture

Claudio Fenucci, ad del Bologna, è intervenuto a Radio Lega Serie A e ha parlato così del futuro di Thiago Motta: "Il rinnovo di Thiago? Del suo contratto non parlo più perché la trattativa non si fa mediaticamente. Vogliamo tenerlo per molto tempo e lui ha dichiarato di stare bene qui. Aspettiamo di parlarne con lui" riporta gazzetta.it.

Anche Joshua Zirkzee è finito al centro di diverse voci di mercato (come Motta è stato accostato anche al Milan): "E' cresciuto molto dopo la cessione di Arnautovic e per quanto ci riguarda c'è la volontà di tenerlo - ha spiegato Fenucci -. A gennaio non se ne parla proprio come per tutti gli altri calciatori. La clausola è un elemento del contratto che riguarda noi e il Bayern".