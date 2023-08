Bologna-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche

Finalmente ci siamo! Dopo settimane di trattative, che hanno visto il Milan protagonista, e amichevoli, ora si comincia a fare sul serio. Lunedì 21 agosto, alle ore 20.45, il Milan sarà di scena al Dall'Ara per la prima giornata di Serie A contro il Bologna. L'obiettivo, come sempre, è partire con il piede giusto in campionato: quest'anno è più importante del solito perché i rossoneri avranno 5 big match nelle prime 10.

- BOLOGNA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

La prima senza Arnautovic, contro il Milan: riparte così il campionato del Bologna di Thiago Motta vedovo del punto di riferimento offensivo delle ultime due stagioni. Contro i rossoneri, quindi, toccherà a Zirkzee. Insieme a lui potrebbe esordire Ndoye, a destra, mentre come esterno sinistro uno tra Aebischer e Orsolini. In porta ci sarà ancora Skorupski, mentre la linea arretrata vedrà scendere in campo Posch, Lucumí, uno tra Bonifazi e Beukema al suo fianco e Lykogiannis come terzino sinistro. Il centrocampo invece sarà ancora guidato da Dominguez, affiancato da Ferguson e Moro. Out Barrow e Soumaoro per infortunio.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumí, Beukema, Lykogiannis; Ferguson, Dominguez, Moro; Ndoye, Zirkzee, Aebischer. All.: Thiago Motta.ss

Indisponibili: Barrow, Soumaoro

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Ballottaggi: Beukema-Bonifazi 60-40%, Aebischer-Orsolini 70-30%

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, invece, si affiderà all'undici titolare del precampionato con i nuovi Loftus-Cheek e Reijnders mezz'ali al fianco di Krunic e Pulisic che partirà sulla fascia destra con Chukwueze pronto a subentrare a gara in corso. L'unico vero ballottaggio per i rossoneri, quindi, è quello tra Kalulu e Calabria: il capitano rossonero è recuperato ma comunque reduce da un infortunio muscolare. Musah, invece, assente, dovrà scontare una giornata di squalifica rimediata in Spagna al termine della scorsa stagione.

Milan (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez ; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Calabria, Kjaer, Simic, Adli, Pobega, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Luka Romero, Saelemaekers, Colombo, Chaka Traore. All.: Stefano Pioli.

Indisponibili: Bennacer

Squalificati: Musah

Diffidati: nessuno

Ballottaggi: Kalulu-Calabria 60-40%

- DOVE VEDERE IN TV BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan, gara valida per la prima giornata di Serie A e in programma lunedì 21 agosto alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara, sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Dazn e in live web testuale su MilanNews.it.

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna (Bo)

Data e ora: lunedì 21 agosto alle 20:45

Tv: Dazn

Live web: MilanNews.it

- BOLOGNA-MILAN, LE STATISTICHE IN SERIE A

Queste le statistiche di Bologna-Milan fornite dalla redazione di Opta:

• Il Milan è rimasto imbattuto in 26 delle ultime 27 sfide contro il Bologna in campionato (19V, 7N), l’unico successo degli emiliani nel periodo risale al 6 gennaio 2016 (0-1 al Meazza con gol di Emanuele Giaccherini).

• Il Milan non ha perso alcuna delle ultime 17 trasferte contro il Bologna in Serie A (12V, 5N), l’ultimo successo casalingo degli emilani contro i rossoneri risale al 10 marzo 2002 (2-0 con Francesco Guidolin alla guida).

• Milan e Bologna si sfidano alla prima giornata per la quarta volta in Serie A: due vittorie dei rossoneri e una dei rossoblù finora. Ultimo incrocio all’esordio il 2-0 a San Siro per il Milan nel 2020 con doppietta di Ibrahimovic.

• Il Milan non ha mai pareggiato negli ultimi 11 esordi stagionali di Serie A (6V, 5P), l’ultimo segno “X” nel primo match di campionato risale al 9 settembre 2011 (2-2 contro la Lazio a San Siro).

• Il Bologna è rimasto imbattuto in 10 degli ultimi 11 match al Dall’Ara nel primo incontro stagionale di Serie A (5V, 5N), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro la SPAL (0-1 il 19 agosto 2018).

• Con Stefano Pioli alla guida il Milan ha sempre vinto alla prima giornata di Serie A (tre volte), l’ultimo allenatore che ha ottenuto più successi di fila nel primo match stagionale dei rossoneri è stato Fabio Capello (cinque tra il 1991 e il 1995).