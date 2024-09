Bonan: "Il Milan ora si è aggiustato nella testa e nella tattica"

Alessandro Bonan, giornalista, nel suo intervento a Sky Sport 24 parla così del Milan alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Leverkusen è una grande squadra, quindi serve una grande partita sotto il profilo tecnico. In generale, se tecnicamente giochi bene e non commetti errori nei passaggi, e contemporaneamente giochi bene dal punto di vista agonistico sicuramente porti a casa una partita giusta. Poi se nella partita giusta c’è anche il risultato questo è un altro discorso. Per quanto riguarda il Milan penso che si sia aggiustato nella testa e nella tattica, è una squadra più giusta in campo, messa meglio. Aver affiancato Morata ad un giocatore come Abraham per me è decisivo.

Questa mossa aggiusta anche tutto il resto, il Milan deve schierarsi con un centrocampista in più e rischiare un po’ di meno. Loftus-Cheek in questo momento è il sacrificato, ma sinceramente è anche il giocatore meno collocabile dal punto di vista tattico in questa squadra, e soprattutto Abraham permette col suo lavoro sporco, perché Abraham sbaglia dei gol ma aiuta molto la squadra, aiuta Morata, che così può emergere in tutto il suo talento e classe”.