Bondo saluta temporaneamente il Milan. 5 presenze con Conceiçao e 96' con Allegri

vedi letture

Warren Bondo è un nuovo giocatore della Cremonese. Prestito secco fino al 30 giugno 2026. L'obiettivo è quello di garantire al francese un importante minutaggio in Serie A e tornare alla base con un maggiore bagaglio d'esperienza.

22 anni da compiere il 15 settembre, Bondo è arrivato al Milan a febbraio, col club che ha investito 10 milioni per strapparlo al Monza e garantito al giocatore un contratto quinquennale. Nei pochi mesi avuti a disposizione, Bondo non è riuscito a mettersi troppo in mostra raccogliendo solamente cinque presenze sotto la gestione Conceiçao.

Tre le partite giocate da titolare, contro Lecce, Como e Napoli. Più uno spezzone contro la Fiorentina e scampoli nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter. Due sufficienze, contro salentini e lariani e un 5.5 contro i partenopei sono i giudizi dati da MilanNews.it alle sue prestazioni.

In questo pre-campionato, invece, Bondo è stato schierato da Massimiliano Allegri nelle prime tre uscite, contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory raccogliendo complessivamente 96 minuti. È stato esentato invece dalle ultime due uscite contro Leeds United e Chelsea in quanto ormai il suo trasferimento alla Cremonese era imminente.

