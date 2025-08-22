Boniface e Chukwueze nella lista provvisoria della Nigeria per le sfide contro Ruanda e Sudafrica di settembre
Victor Boniface e Samuel Chukwueze sono presenti nella lista convocati provvisoria di 31 giocatori diratamata dal ct della Nigeria Eric Chelle per i match contro Ruanda e Sud Africa, validi per le qualificatorie ai Mondiali 2026.
Le due partite sono schedulate per il 6 ed il 9 settembre.
Eric Chelle’s 31-man provisional list for September 2026 FIFA World Cup qualifying matches against Rwanda and South Africa.#SoarSuperEagles #Naija4theWin pic.twitter.com/kqbsVu5z1i— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) August 22, 2025
