Boniface e Chukwueze nella lista provvisoria della Nigeria per le sfide contro Ruanda e Sudafrica di settembre

Boniface e Chukwueze nella lista provvisoria della Nigeria per le sfide contro Ruanda e Sudafrica di settembreMilanNews.it
di Manuel Del Vecchio

Victor Boniface e Samuel Chukwueze sono presenti nella lista convocati provvisoria di 31 giocatori diratamata dal ct della Nigeria Eric Chelle per i match contro Ruanda e Sud Africa, validi per le qualificatorie ai Mondiali 2026.

Le due partite sono schedulate per il 6 ed il 9 settembre.