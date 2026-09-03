Borghi: “Coppie di trequartisti molto interessanti, Bartesaghi paga la concezione offensiva degli esterni di Amorim”

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Stefano Borghi commenta e analizza nel suo canale YouTube la sessione di calciomercato estiva del Milan

Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato il calciomercato delle 20 squadre di Serie A. Di seguito un estratto delle parole sul mercato dei rossoneri.

"Mi aspetto Rabiot utilizzato più alto, però a volte potrebbe scalare indietro. Pulisic, che è un giocatore che è ancora fuori dai radar, però il Milan sta facendo delle coppie interessanti anche per le mezze punte. Rabiot-Hutchinson come coppia per per la mezza punta destra, dall’altra parte Pulisic che credo torni all'origine nella zona di centrosinistra con Saelemaekers e con Cisse, per cui c'è anche abbondanza, sugli esterni un po' meno perché se a sinistra magari c'è un po' di overbooking tra Moreira se effettivamente verrà utilizzato li, Estupinian e Bartesaghi che rischia un pochino di pagare la concezione iperofensiva dei laterali che ha Amorim”.