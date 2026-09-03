Graziani polemico: "Quando ho visto il rigore di Torino-Milan e l'arbitro non richiamato, ho detto subito che il Var è morto"

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Ciccio Graziani, ex calciatore, si è così espresso a Radio Sportiva ​​​​​​​sulle polemiche arbitrali di queste prime giornate di campionato.

Ciccio Graziani, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a Radio Sportiva sulle polemiche arbitrali di queste prime giornate di campionato: "Mi sono già esposto alla prima giornata, sia sull'eventuale fallo di De Bruyne sul difensore del Genoa, sia sul fallo di mano di Vlasic — benché io tifi Torino —, quando non è stato concesso il calcio di rigore al Milan e, soprattutto, non si è portato l'arbitro a rivedere l'azione per valutare meglio la correttezza della decisione. Da quel giorno ho detto che il VAR è morto: mi sono già espresso. Ho l'impressione che quest'anno ne vedremo delle belle, anche perché ci sono già stati altri episodi che andavano attenzionati. E siamo solo alla seconda giornata!

Prima cosa succedeva? Gli arbitri li richiamavamo troppo spesso all'OFR: li mandavamo in continuazione a rivedere azioni per le quali non aveva senso farlo. Abbiamo visto arbitri che avevano preso la decisione giusta e l'hanno cambiata solo per il fatto di essere stati mandati al monitor. Ogni volta che un arbitro viene richiamato al monitor, quasi sempre cambia la sua scelta. Adesso invece siamo all'opposto: non li mandiamo neanche più a rivedere le immagini! E alla fine chi è che decide? Loro dicono: 'No, è l'arbitro che deve prendersi la responsabilità, perché in quel momento è vicino all'azione e quello che decide lui va bene'. No, non va bene! Perché io posso anche essere vicino all'azione, ma in un decimo di secondo posso non rendermi conto o prendere la decisione sbagliata: allora me ne vado al monitor perché la voglio rivedere!

E invece cosa fanno? Non li richiamano. Per questo, a mio modo di vedere, quest'anno verrà fuori una confusione e una marea di polemiche come nel passato francamente non avevamo mai vissuto. Perché in questo momento stiamo richiamando troppo poco gli arbitri al VAR, anche in situazioni in cui sarebbe necessario che andassero. Invece non lo stanno più facendo. Sono convinto che, alla lunga, questo tipo di gestione porterà a un mare di polemiche".