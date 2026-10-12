Borghi difende Ramos: "Viene da pensare che non sia tutta colpa sua"

Il giornalista e telecronista Stefano Borghi difende Gonçalo Ramos, sottolineando che è anche colpa del Milan se l'attaccante non rende

Ancora una volta la prestazione di Gonçalo Ramos con la maglia del Milan è stata priva di acuti. Ci si augurava che la sosta da tre gol in quattro partite con il Portogallo avesse sbloccato il centravanti rossonero. Dopo la prestazione del Mapei Stadium però è evidente che non si tratta solo di limiti del giocatore ma, al momento, di limiti nella proposta di gioco del Milan. Il centravanti è contemporaneamente lontano dalla porta e abbandonato dai suoi compagni. Sul tema è intervenuto anche Stefano Borghi, giornalista e telecronista, che ne ha parlato sul suo canale YouTube personale.

MILAN, RAMOS: NON È TUTTA COLPA SUA

Il pensiero di Stefano Borghi sul centravanti del Milan, Gonçalo Ramos: "In casa Milan speravano di aver ritrovato Gonçalo Ramos, esploso, fiorito e in condizione dopo le eccellenti prestazioni in Nazionale. Invece si è rivisto il Gonçalo Ramos di prima, lasciando un po' pensare che non sia tutta colpa sua, ma che effettivamente ci sia anche un lavoro al quale viene costretto che lo porta troppo lontano dalle zone in cui deve poi incidere. E c’è anche un'alimentazione migliore da trovare nei confronti di questo numero nove".