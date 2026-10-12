Garbo: "Il Milan fa ancora molta fatica a servire Ramos"

Il commento del giornalista Daniele Garbo sulle difficoltà che ha dimostrato ancora una volta il Milan, anche sul campo del Sassuolo

Milan e Juventus sembrano continuare il loro percorso in simbiosi: è vero i bianconeri hanno un punto di ritardo rispetto ai rossoneri in classifica e sono già incappati in una sconfitta ma in generale, sin dal flop nel finale della scorsa stagione con la mancata qualificazione in Champions League, le due squadre non paiono ancora aver ritrovato completamente la retta via. Sul tema è intervenuto come ospite di TMW Radio il giornalista Daniele Garbo che ha condiviso la sua opinione.

Il parere del giornalista Daniele Garbo sul momento del Milan e su quello della Juventus, entrambe fermate sull'1-1 in trasferta nell'ultimo turno di campionato: "Il Milan fa ancora molta fatica a servire il centravanti, che in Nazionale segna mentre in campionato fa poco. La Juventus ha un problema simile, anche se a Cagliari non mi è così dispiaciuta. Ha preso gol sull'unica azione del Cagliari, l'unica cosa che è mancata è stata un po' di concretezza sotto porta"