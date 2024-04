Borghi: "Pioli ha le carte in regola per essere confermato dal Milan? La risposta è si"

Nel corso dell'edizione speciale del podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul sempre tanto discusso tema legato alla conferma o meno di Stefano Pioli, la cui posizione nel corso dell'ultimo weekend di campionato è stata rafforzata dal presidente rossonero Paolo Scaroni. Queste le sue dichiarazioni.

"Il ciclo di Pioli è finito? Forse. Io credo solo che Pioli, e non sto a qua a dire che meriti o meno la conferma, meriti sicuramente applausi continui e senza discussioni per tutto il suo ciclo milanista. La riflessione da fare, ed è una riflessione particolare ma determinante è: Pioli ha le carte in regola per essere riconfermato? La risposta è si. Nessun allenatore avrebbe fatto meglio di Pioli in questi 5 anni milanisti. 100%. Se io riconfermo Pioli, l'anno prossimo Pioli è l'allenatore del Milan con il 100% della fiducia di tutti? La risposta deve essere si anche qua, ma se per caso dovesse confermare Pioli e partire non benissimo, il Milan avrebbe un problema".