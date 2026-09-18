Borghi: "Se un club decide di andare verso una via, deve difenderla e seguirla"

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Le dichiarazioni del giornalista e telecronista Stefano Borghi dopo la sconfitta del Milan in casa contro il Benfica in Europa League

Non è stato il ritorno in campo europo che i tifosi del Milan si aspettavano, mercoledì sera nella prima giornata della League Phase di Europa League: i rossoneri hanno perso in casa 0-2 contro il Benfica, in una partita in cui i portoghesi, senza strafare ma con molto ordine sul terreno di gioco, hanno controllato la gara senza patemi d'animo. Al commento per Sky Sport c'era il giornalista e telecronista Stefano Borghi che nelle ore successive, negli studi, ha commentato la prestazione del Diavolo.

SE UN CLUB VA VERSO UNA VIA, DEVE DIFENDERLA E SEGUIRLA

Il commento di Stefano Borghi dopo Milan-Benfica: "Tra primo e secondo tempo, con quel cambio, una reazione c'è stata, però la sensazione costante era di vedere un Benfica attivo che orientava lo svolgersi della partita e un Milan invece che passivamente si conformava a quello che stava succedendo. Queste due cose insieme fanno il momento di discussione. Poi è ovvio che siamo solo all'inizio e, secondo me, se un club decide di andare verso una via deve difenderla, deve seguirla. Però quella di mercoledì sera era una partita importante e sbagliarla è stato un problema".