Gattuso sbotta: "Forse qualcuno si dimentica cosa ho fatto a Napoli e Milan"
Dopo che al termine di Lazio-Milan 2-2 aveva dichiarato di aver sostanzialmente preparato il terreno al Milan e al Napoli per le vittorie degli Scudetti negli anni successivi al suo incarico sulle rispettive panchine, il tecnico Gennaro Gattuso è tornato sul tema nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida tra il Venezia e la sua Lazio. Le sue dichiarazioni.
GATTUSO SBOTTA: QUALCUNO SI DIMENTICA NAPOLI E MILAN
Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso in conferenza stampa: "Forse qualcuno si dimentica ciò che è stato fatto al Napoli e al Milan, non sono andato in Champions con 77 punti e se avessimo vinto l'ultima partita col Verona saremmo stati secondi. Quella squadra giocava un gran calcio come il Milan, ma io sono schiavo del mio personaggio da calciatore. Questo è un altro lavoro, quando ti battezzano Ringhio è normale, ma io faccio questo lavoro con passione ed è un lavoro diverso. Un giocatore con le mie caratteristiche forse in una mia squadra non giocava per quello che voglio fare con le mie squadre. Uno come me forse non trovava posto per come vedo il calcio"
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