Pruzzo: "Quando vedo Musah titolare nel Milan, penso già che ci sia qualcosa che non funzioni"

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Roberto Pruzzo, ex attaccante e attuale opinionista, si è così espresso a Radio Radio sulle scelte di Amorim per il Milan.

Roberto Pruzzo, ex attaccante e attuale opinionista, si è così espresso a Radio Radio sulle scelte di Amorim per il Milan: "La Fiorentina si è sbrigata, si è svegliata e ne ha trovato un altro. E gli si può fare una colpa? Se è l'allenatore del Milan... Ci mettiamo io e te la mattina, facciamo una squadra e la mandiamo in campo la sera. Io dico che ci sono due cose, probabilmente. Quando vedo Musah titolare nel Milan, penso già che ci sia qualcosa che non funzioni. E soprattutto, quando ho speso 70 milioni per un centravanti, devo cercare almeno di metterlo in condizione di rendere.

Se continuiamo a giocare con le ali a piede invertito... Quei giocatori non rientrano nel mio modo di vedere il calcio, con me non avrebbero mai giocato. Probabilmente, avendo un vero centravanti, non le avrebbero mai prese. Credo che anche sotto questo aspetto vada salvaguardato di più l'investimento fatto, altrimenti ti ritrovi fra un altro paio di partite a dover cambiare di nuovo".