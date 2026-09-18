Cisse convocato con l'Italia U21: insieme a lui Camarda e Bartesaghi
L'Italia U21 del CT Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per i prossimi importanti impegni. Sono ben tre i giocatori del Milan selezionati. Tra questi c'è anche Alphadjo Cisse per il quale si era anche parlato di un'eventuale convocazione in Nazionale maggiore con Roberto Mancini che, invece, viene rimandata. Insieme all'ex Hellas e Catanzaro, sono stati convocati anche altri due giocatori rossoneri: l'esterno Davide Bartesaghi e il centravanti Francesco Camarda. Gli Azzurrini giocheranno alcuni test match ma soprattutto contro Armenia e Polonia per conquistare il pass a Euro U21 2027.
CISSE, CAMARDA E BARTESAGHI CONVOCATI DALL'ITALIA U21
Questa la lista completa dei convocati:
Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).
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