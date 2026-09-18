Bucchioni dubbioso: "Il primo a non credere in ciò che fa sembra proprio Amorim"

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Il commento di Ruben Amorim su Ruben Amorim dopo la prestazione negativa del Milan all'esordio in Europa League contro il Benfica

Primi malumori nell'ambiente attorno al Milan sul tecnico rossonero Ruben Amorim dopo la sconfitta nella prima partita della League Phase di Europa League contro il Benfica, 0-2 a San Siro e una prestazione certamente non soddisfacente da parte dei rossoneri. Al commento della gara, il giorno successivo sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha espresso la sua sull'allenatore milanista.

AMORIM SEMBRA NON CREDERE IN CIÒ CHE FA

Le parole di Enzo Bucchioni su Ruben Amorim dopo la sconfitta con il Benfica: "La cosa che fa pensare è l'involuzione dell'allenatore. Il primo a non credere in ciò che fa mi sembra proprio il tecnico. Con tutto il rispetto ad esempio, cosa c'entra ieri Terracciano e quel turnover? In questo momento serve mandare in campo i migliori, poi quando saranno affinati certi meccanismi si potrà lavorare anche con gli altri. Infine mercoledì ha detto che non ha i giocatori a dispozione per il suo tipo di calcio. Non mi è piaciuto"