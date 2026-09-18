Francia, la prima lista di Zidane: ci sono Maignan e Rabiot
Oggi inizia ufficialmente il nuovo capitolo della storia del calcio francese. Dopo gli anni di Didier Deschamps, questo pomeriggio il nuovo CT Zinedine Zidane ha pubblicato la lista dei 23 convocati. Tra questi ci sono anche i due rossoneri Mike Maignan e Adrien Rabiot, come anche l'ex rossonero Pierre Kalulu. Assente invece Theo Hernandez come anche l'interista Marcus Thuram. Il 25 settembre saranno impegnati sul campo della Turchia, il 28 su quello del Belgio, il 2 ottobre la sfida all'Italia in casa e poi sempre in casa ancora contro il Belgio il 5.
FRANCIA, DUE ROSSONERI CONVOCATI DA ZIDANE
La lista dei 23 convocati della Francia:
Portieri: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Tolosa), Robin Risser (Lens).
Difensori: Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).
Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (PSG).
Attaccanti: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco).
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