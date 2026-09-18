Zara: "Da un uomo e da un allenatore così giovane come Amorim mi aspetto un'elasticità diversa"

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Furio Zara, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sulle scelte di Ruben Amorim per il suo Milan dopo la sconfitta contro il Benfica.

Furio Zara, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sulle scelte di Ruben Amorim per il suo Milan dopo la sconfitta contro il Benfica: "L'anno scorso, con Allegri, Bartesaghi aveva trovato continuità di rendimento e fiducia, e sembrava dare garanzie. Non parliamo di un campione, non parliamo di Paolo Maldini: parliamo di un buon giocatore che in Serie A ci può stare. Quella fiducia quest'anno con Amorim era venuta a mancare inizialmente, perché Bartesaghi era finito ai margini. Ora torna a giocare e torna in un contesto tattico che non gli è favorevole, perché ha bisogno di essere assistito, di un salvagente, di giocare in una difesa schierata in maniera diversa.

Poi si torna sempre all'elasticità dell'allenatore. È vero, Amorim ha fatto bene allo Sporting Lisbona: a casa sua è partito, ha vinto un paio di titoli, una volta è arrivato secondo, ha riportato e confermato lo Sporting nell'élite del calcio portoghese, tra l'altro giocando un calcio davvero molto interessante. Però a Manchester ha fallito. Ha fallito in maniera miserabile, nel senso che non ne ha indovinata mezza: è arrivato quindicesimo o sedicesimo il primo anno ed è stato esonerato il secondo. Chiaro, era un Manchester con grandi problemi, in un contesto difficile, ma di suo Amorim non ha aggiunto nulla. L'opportunità del Milan gli si presentava, e gli si presenta tuttora, come l'occasione di rilancio per un tecnico molto giovane. Attenzione, perché è un classe '85, ha 41 anni: è davvero giovanissimo. Da un uomo e da un allenatore così giovane mi aspetto un'elasticità diversa; mi aspetto che capisca quali sono gli ingredienti a disposizione e ne faccia una torta credibile".