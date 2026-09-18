Il nipote di Meazza: "Sarebbe bello se nel nuovo stadio ci fosse un settore dedicato a Franco Baresi"
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Il nipote di Giuseppe Meazza spera che ci sia un importante omaggio per Franco Baresi nel nuovo stadio di Milan ed Inter
Intervista da La Stampa, Federico Jaselli Mezza - nipote del grande Giuseppe al quale è dedicato lo stadio San Siro - spera che all’interno del nuovo stadio che costruiranno Milan ed Inter ci fosse un settore dedicato al nonno ed uno dedicato a Franco Baresi. Le sue parole:
“Speravo che San Siro venisse ristrutturato. Ma capisco che per i due club sarebbe stato più oneroso. Rispetto la loro scelta. Avranno fatto i loro calcoli. Ne prendo atto, ma mi auguro che non venga cancellato il riferimento a mio nonno. Sarebbe giusto che porti il suo nome una tribuna del nuovo stadio. E sarebbe bello intitolare un altro settore a Franco Baresi”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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