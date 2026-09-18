Il nipote di Meazza: "Sarebbe bello se nel nuovo stadio ci fosse un settore dedicato a Franco Baresi"

Il nipote di Meazza: "Sarebbe bello se nel nuovo stadio ci fosse un settore dedicato a Franco Baresi"MilanNews.it
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Oggi alle 19:48News
di Manuel Del Vecchio
Il nipote di Giuseppe Meazza spera che ci sia un importante omaggio per Franco Baresi nel nuovo stadio di Milan ed Inter

Intervista da La Stampa, Federico Jaselli Mezza - nipote del grande Giuseppe al quale è dedicato lo stadio San Siro - spera che all’interno del nuovo stadio che costruiranno Milan ed Inter ci fosse un settore dedicato al nonno ed uno dedicato a Franco Baresi. Le sue parole:

Speravo che San Siro venisse ristrutturato. Ma capisco che per i due club sarebbe stato più oneroso. Rispetto la loro scelta. Avranno fatto i loro calcoli. Ne prendo atto, ma mi auguro che non venga cancellato il riferimento a mio nonno. Sarebbe giusto che porti il suo nome una tribuna del nuovo stadio. E sarebbe bello intitolare un altro settore a Franco Baresi”.