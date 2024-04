Borghi sicuro: "Pioli non celebrato come dovrebbe. Nessuno avrebbe fatto punti in più rispetto a lui in questi anni di Milan"

vedi letture

Nel corso della puntata speciale del podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha trattato alcuni dei più caldi temi d'attualità in Serie A, soffermandosi in modo particolare sul discorso legato al momento del Milan ed al futuro sulla panchina rossonera di Stefano Pioli, continuamente al centro di critiche nonostate l'ottimo rendimento del Diavolo. Queste le sue dichiarazioni.

"Il motivo per il quale Pioli non solo non è celebrato come dovrebbe essere celebrato per quanto ha fatto e continua a fare con il Milan, ma è stato addirittura contestato, è da legare soprattutto ai suoi risultati nei derby, perché altrimenti saremmo alla follia pura. Pioli ha vinto uno Scudetto che non era preventivato, e l'ha vinto molto bene. Pioli ha portato il Milan in semifinale di Champions League, e di cosa stiamo parlando? Io credo che sia legato a questo. I 14 punti di distacco dall'Inter sono 14 punti in più che ha fatto l'Inter. Il Milan ha perso dei punti in una certa parte di stagione, perché aveva tanti infortuni, perché ha sbagliato delle partite, ma sono i tantissimi punti fatti dall'Inter, ma non i tanti punti persi dal Milan. Nessuno avrebbe potuto fare un punto in più rispetto a Pioli in questi cinque anni alla guida del Milan".