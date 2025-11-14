Borsani a MTV: "Felice per il gol, è stata un'emozione molto forte. Jashari, Fofana e Pulisic mi hanno aiutato tanto"

Emanuele Borsani, intervistato da Milan TV dopo il gol segnato nell'amichevole della prima squadra contro la Virtus Entella, ha rilasciato queste parole: "Sono contentissimo. Anche se era solo un'amichevole è stato bellissimo giocare con dei professionisti che giocano in Serie A. Giocare con loro mi aiuta certamente a crescere e mi aiuta per il mio futuro".

Sul Milan Futuro: "Ci stiamo riprendendo dalla sconfitta di Sondrio. Siamo arrabbiati, vogliamo ripartire verso i nostro obiettivi che sono la nostra crescita e, siccome siamo il Milan, anche vincere".

Sul gol: "Sono molto contento per il gol. E' stata un'emozione molto forte".

Sull'aiuto dei giocatori della prima squadra: "Prima della partita mi hanno aiutato tanto Fofana, Jashari e Pulisic. Mi hanno detto come fare certi movimenti. Sono contento del fatto che loro mi aiutino e mi facciano migliorare".

