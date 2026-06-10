Bradley su Pulisic: "Ha bisogno di libertà per muoversi sia largo che dentro il campo"
L'ex ct americano Bob Bradley ha parlato di Christian Pulisic e della posizione in campo dove secondo lui può giocare meglio
Bob Bradley, ex ct nella Nazionale degli Stati Uniti, intervistato da diretta.it, ha rilasciato queste parole su Christian Pulisic, attaccante del Milan che sarà uno dei protagonisti del Mondiale che sta per iniziare con la formazione americana: "È molto importante, forse il più importante. Ha giocato costantemente ai massimi livelli, e la sua creatività, intelligenza, il tempismo negli inserimenti in area, sono tutte qualità di cui la squadra USA deve approfittare.
A livello di sistema, Pulisic ha bisogno di libertà per muoversi sia largo che dentro il campo. Mi piace ancora vederlo inserirsi in area al momento giusto, perché è capace di segnare, come abbiamo visto con il Milan".
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