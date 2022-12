Braida dice Pioli nuovo Ancelotti? Carlo risponde: "Credo che ognuno debba essere quello che è, Pioli non ha bisogno di copiare"

MilanNews.it

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si è così espresso a SportMediaset sulle parole di Braida che ha dichiarato che Pioli potrebbe essere il nuovo Ancelotti: "Non lo so. Io credo che ognuno debba essere quello che è. Pioli è una bella persona, ha un bel carattere. Non ha bisogno né di copiare, ma deve fare per quello che è"