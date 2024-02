Braida difende Pioli: "Mi piace e me lo tengo stretto. Andrei avanti con lui"

Domani sera Monza e Milan si sfideranno nella venticinquesima giornata di campionato, nella sfida in programma all'U-Power Stadium alle 20.45. Per presentare la sfida non ci può essere uomo migliore di Ariedo Braida che in carriera ha giocato nel Monza e lì ha anche cominciato la sua carriera da dirigente. Questa poi lo ha portato in rossonero dove in coppia con Galliani ha costruito una vera e propria dinastia. Tuttosport ha intervistato Braida questa mattina in vista del derby lombardo.

Le parole di Braida su Stefano Pioli: "A me Pioli piace e me lo tengo stretto. Dove lo cose funzionano, significa che c’è continuità a livello dirigenziale e in panchina. Dove si cambia spesso invece le cose vanno male. A volte ci sono delle eccezioni e vanno trovate nuove soluzioni, però in questo caso Pioli sta dimostrando di valere e di essere un bravo allenatore. Io andrei avanti con lui".