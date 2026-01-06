Brocchi difende Leao: "Divide l'opinione, ma è il suo dna a permettergli di fare cose importanti"

Intervenuto sulle frequenze di Radio TV Serie A, l'ex di turno Cristian Brocchi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao, decisivo nell'ultima sfida di campionato contro il Cagliari:

"Leao può dividere chi vuoi, però se alla fine vai a valutare tutto quello insomma...Io penso che si critichi molto Leao poi dopo in tre parole prima hai detto: "Hai vinto uno scudetto da solo", ed è la verità. In questi anni è quasi sempre stato il miglior marcatore della sua squadra. Sicuramente è una giocatore che alle volta fa innervosire, sì, ma per le sue movenze, per il fatto che a volte sembri che non gli interessi. In realtà secondo me è il suo dna che gli permette di fare cose importanti ed è un giocatore che sta portando al Milan risultati ottimi".