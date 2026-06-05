Brocchi: "Leao lo vedo lontano dal Milan. In tanti potrebbero avere rimpianti"

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Christian Brocchi si è espresso sul futuro di Rafa Leao al Milan, dichiarando che molti potrebbero avere dei rimpianti dopo il suo addio

Il futuro di Rafael Leao sembra essere lontano da Milano e Milanello, la sua casa negli ultimi sette anni di carriera. Il numero 10 milanista ha dichiarato di voler ripartire con una nuova esperienza, possibilmente in Premier League o nella Liga spagnola. Un addio che, se confermato, segnerà la fine di un'era per la formazione milanista. Del portoghese ne ha parlato l'ex milanista Christian Brocchi, allenatore e opinionista, intervenuto al Festival della Serie A ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Christian Brocchi sul futuro di Rafael Leao: "Sicuramente lo vedo lontano dal Milan. lo l'ho difeso e mi dispiace, ho gioito quando ha fatto vincere il campionato al Milan. Per tanti motivi, non solo per colpa sua, è caduto un po' in un buco nero da cui non è più riuscito ad uscire. Penso che se dovesse andare via in tanti potrebbero avere rimpianti. Pulisic? In Italia noi bocciamo troppo in fretta. Lui ha avuto un difetto: ha fatto troppi gol in pochi mesi, quindi tutti si aspettavano che continuasse a farli. Se avesse diluito quei gol nel tempo nessuno gli avrebbe detto niente"