Brocchi su Camarda: "Farà tanti gol, deve trovare una squadra e un allenatore giusto"

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Christian Brocchi ha parlato di Francesco Camarda, sottolineando che farà tanti gol in futuro e che bisogna metterlo nel contesto giusto

La prima stagione di Francesco Camarda tra i professionisti in Serie A, non è stata molto fortunata. Nella prima metà di campionato ha giocato parecchio in staffetta con Stulic con il Lecce, squadra a cui il Milan lo ha prestato, salvo poi infortunarsi al giro di boa. Stop e operazione alla spalla che ne hanno causato l'assenza dal campo per diversi mesi. Solo un gol in 21 partite di campionato per il talento rossonero che, dal 1° luglio, dovrebbe rientrare a Milanello.

Christian Brocchi, intervistato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com durante il Festival di Serie A, ha parlato del futuro di Francesco Camarda: "Ai tempi miei si usciva dalla Primavera, andavi in B o C e se facevi bene salivi. Ora sembra che i giovani o non abbiano opportunità o non vengano considerati. Poi ci sono quelli tipo Camarda su cui si creano aspettative talmente alte che ci si aspetta un gol ogni volta che entra in campo. Lui farà tanti gol, deve solo trovare una squadra e un allenatore giusto"