Bucchioni: "Milan, contro il Napoli sapremo quanto sono solide le sensazioni di settembre"

Nel suo consueto editoriale su TMW, Enzo Bucchioni ha parlato così del Milan: "Tutti gli davano del bollito dopo gli ultimi anni torinesi difficili, Allegri ha raccolto la sfida, dopo un anno fuori è tornato con una carica diversa, s’è evoluto, sta proponendo un calcio ovviamente attento al “primo non prenderle”, ma i meccanismi offensivi funzionano con lo sganciamento dei centrocampisti, i movimenti senza palla e gli esterni che affondano.

I pensieri sono due: difendere bene in undici, ma contrattaccare subito in tanti. Una punta, Pulisic a raccordare e poi un centrocampo di qualità e muscoli. E pensare che non abbiamo ancora visto Leao, il giocatore più forte dei rossoneri, destinato a fare quello che sta facendo, balbettando, il povero Gimenez. Se Allegri fa fare l’ultimo step di crescita a Leao può diventare il suo capolavoro.

L’Udinese era in gran forma, una bella squadra fisica: non c’è stata partita. Il primo snodo, come l’ha definito Allegri, è stato superato. Domenica prossima contro il Napoli sapremo quante sono solide queste sensazioni di settembre. Certo è che in mezzo al campo non sono in tanti ad avere gente come Rabiot, Loftus Cheek, Fofana e soprattutto Modric. Davanti Pulisic e Leao".