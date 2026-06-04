Bucchioni non ha dubbi sul caos al Milan: "Il problema è Ibrahimovic"

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Enzo Bucchioni non ha dubbi sul fatto che il grande problema del Milan è Zlatan Ibrahimovic che pensa troppo al suo ego

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste dichiarazioni alla radio di Tuttomercatoweb.com in merito alla situazione di grande caos che c'è al Milan che è ancora senza dirigenza e allenatore: "Comunque andrà a finire si ricomincerà da capo, perché rimangono sempre due teste che non riescono a collaborare. Il problema per me è rappresentato da Ibrahimovic, che pensa troppo all'ego.

Non può ricoprire quel ruolo ed è talmente ingombrante da risultare ingestibile. Al massimo può fare l'uomo immagine, o se vuole può comprarsi una sua società di calcio tutta sua. Tornando sulla scelta del tecnico comunque andrei più su Slot, che ha vinto ed ha già esperienza. Glasner invece ha un approccio più italianista".