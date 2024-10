Cairo: "Se il Real ha rifatto il Bernabeu, perchè Milan e Inter non fanno la stessa cosa?"

vedi letture

Urbano Cairo, numero uno del Torino ha ritirato il premio Le Grandi Guglie della Grande Milano al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, esprimendo a La Gazzetta dello Sport il suo pensiero su San Siro: "Mi chiedo: se una società come il Real Madrid è riuscita in maniera spettacolare a rifare il Bernabeu, perché Milan e Inter non fanno la stessa cosa con il Meazza?".

Questa la nota del Comune di Milano dopo l'incontro tra i Club e il Ministro della Cultura: "Questa mattina il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, una delegazione di Inter e Milan, rappresentate dai dirigenti e dalle proprietà dei Club, Oaktree Capital e Redbird Capital Partners, e la soprintendente Emanuela Carpani, sono stati ricevuti dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. All’incontro ha partecipato anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.



È stata presentata ai Ministri l’ipotesi di costruzione del nuovo stadio di Milano a San Siro, di sviluppo delle aree circostanti, unitamente alle linee guida della rifunzionalizzazione dello stadio Meazza, già condivise con la soprintendente Carpani.



Da parte di tutti gli interlocutori c’è stato apprezzamento e soddisfazione. A breve i Club procederanno alla presentazione della manifestazione di interesse utile alla prosecuzione del procedimento.



Nel frattempo, si attende la perizia dell’Agenzia delle Entrate per avere il quadro necessario per una valutazione complessiva".