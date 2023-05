Calabria a DAZN: "Preso un gol da stupidi. Se crei così tanto e non segni poi non vinci"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Davide Calabria ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Cremonese. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto pesa questo pareggio? “Pesa sì, pesa perché non possiamo prendere un gol così, dobbiamo stare più attenti e dobbiamo essere più concreti davanti, ci sta mancando troppo il gol. Costruiamo bene ma arriviamo lì e facciamo fatica a concretizzare, dal primo all’ultimo giocatore”.

Cosa si poteva fare meglio? “Fare gol, la cosa più importante. Abbiamo dominato in lungo e in largo, abbiamo preso un gol da stupidi. Se creiamo così tante occasioni e non la buttiamo dentro la partita non la vinci”.