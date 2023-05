Calabria a Mediaset: "Pensare negativo ora non m'interessa: abbiamo una Champions da conquistare in campionato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Davide Calabria, capitano del Milan, si è così espresso a Mediaset nel post Inter-Milan: "Abbiamo fatto una buona partita, ma a questi livelli vanno finalizzate le occasioni e non ci siamo. riusciti. Sarebbe. stata una partita diversa... C'è poco da recriminare. È un peccato il primo tempo dell'andata".

Cosa dici ai tifosi?

"Questo è un punto di partenza, nessuno se lo aspettava il Milan in semifinale. Abbiamo messo tutto quello che avevamo. Abbiamo peccato d'esperienza, ma pensare negativo ora non mi interessa: abbiamo una Champions da conquistare in campionato. Poi tireremo le somme".