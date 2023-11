Calabria a Sky: "Successo importante, la prestazione passa in secondo piano. Camarda? Deve godersela"

Intervistato a Sky Sport, Davide Calabria ha parlato così dopo la vittoria con la Fiorentina.

Su Camarda: "Ha talento, deve godersela ma sapere che deve lavorare più degli altri per arrivare in alto. E' un ragazzo con la testa sulle spalle ma lo seguiremo":

Sul successo: "Era importante il risultato, passa in secondo piano la prestazione. Erano importanti i tre punti, per il pubblico e per noi. Abbiamo sofferto alla fine ma abbiamo vinto":

Sul periodo nero: "Se non vinci non sei felice, ma non era un abbattersi. Dovevamo portare a casa la vittoria".

Sulla Champions: "Non vedo l'ora".