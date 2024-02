Calvarese: "Giroud-Holm non era rigore. Intensità contatto parametro da valutare in campo, non al VAR"

vedi letture

Sulle pagine del noto quotidiano piemontese Tuttosport, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato in maniera molto critica il contatto, ritenuto essere falloso e da rigore per Orsato, fra Giroud e Holm che ha deciso il big match di domenica sera fra Milan ed Atalanta. Queste le sue dichiarazioni.

Sul discorso del 'chiaro ed evidente errore': "Occorre tornare al concetto da cui si era partiti: il chiaro ed evidente errore. Il mancato intervento di Orsato in campo per il contatto Giroud-Holm è un chiaro ed evidente errore? Sono convinto che se interrogassimo 100 addetti ai lavori (calciatori e allenatori), quasi nessuno lo giudicherebbe da rigore.

Episodio Giroud difficile, ma l'intensirà è un parametro che non si puo' controllare al VAR : "Dalle immagini si vede chiaramente come Giroud provi a fermarsi, ed è per quello che Orsato non fischia inizialmente. L’episodio è difficile, sicuramente, ma si è sempre detto che l’intensità è un parametro che deve essere valutato dal campo e non al monitor. Il regolamento d’altronde introduce concetti come l’imprudenza o la noncuranza, proprio perché di un contatto non può essere ignorata l’intensità".

'Open VAR' format da lodare, ma...: "Di oggettivo devono rimanere poche circostanze: il fuorigioco, il gol-non gol, il braccio posizionato sopra alla spalla. Tutto il resto, a mio avviso, è interpretabile e deve rimanere tale. […] La mia impressione, inoltre, è che si voglia sempre giustificare ex post l’operato arbitrale, errori compresi. Questo accade spesso anche in Open Var, che credo sia comunque un format da lodare, dato che ha aperto alla trasparenza del mondo arbitrale, qualora ce ne fosse stato bisogno".