Caos scommesse, oggi è il turno di Zaniolo: sarà interrogato a Torino

vedi letture

Dopo aver, per il momento, chiuso i fascicoli Fagioli e Tonali, quest'oggi al Procura di Torino cercherà di fare luce anche sulla situazione legata a Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo dell'Aston Villa è rientrato in Italia con un volo privato dall'Olanda, dove ieri era impegnato in Europa League, e questo pomeriggio sarà interrogato dalla PM Pedrotta in merito alle vicende legate al caos scommesse. Zaniolo aveva dichiarato in precedenza di avere sì giocato su piattaforme illegali ma solo a poker e blackjack. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.