Capello: "Max col turnover a Firenze ha un pochino esagerato. Estupinan? L'ho visto in grande difficoltà"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan, mettendolo in guardia anche in ottica quarto posto, perché se dovesse continuare a giocare così c'è il serio rischio che perda di vista anche questo obiettivo.

Allegri ha fatto anche parecchio turnover.

"Ok, forse Max avrà un pochino esagerato, ma è mancata soprattutto la cattiveria e la voglia di aggredire l’avversario. E in questi particolari il turnover c’entra poco. Se aspetti e rinculi sempre, restando passivo, prima o poi prendi gol. E infatti la Fiorentina, quando ha alzato un pochino il ritmo, è andata in vantaggio".

Alcuni singoli sono sembrati fuori fase. Per esempio Estupinan...

"L ’ho visto in grande difficoltà anche nelle giocate semplici. Nel primo tempo l’ecuadoregno ha fatto un passaggio in orizzontale da mettersi le mani nei capelli, consegnando il pallone a Gudmundsson ai 30 metri. Estupinan è stato fortunato a non avere sulla coscienza un gol".