Capello: "Ora per Theo sarà difficile giocare a San Siro. In tante partite è così passivo..."

vedi letture

Il Milan pareggia contro il Feyenoord e viene eliminato dalla Champions League. Highlight di serata, ovviamente in negativo, è l'espulsione di Theo Hernandez. Fabio Capello, in diretta a Sky Sport, la commenta così:

"Ora sarà difficile per lui giocare a San Siro. Perché è stata molto pesante la sua espulsione. Il Milan stava dominando, poi è cambiata la partita. Quando fai sciocchezze i compagni non sono felici, così come non è felice il pubblico e non è felice l’allenatore. È così passivo in tante partite. Nel Milan la fascia sinistra è stata qualcosa di più, quest’anno non c’era. Non capisco perché non giochi con quella scioltezza e naturalezza".