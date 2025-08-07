Capuano: "Con Vlahovic il Milan non può più darsi il 4° posto come prospettiva"
Il collega Giovanni Capuano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione "Calciomercato e Ritiri" e fra i vari temi sviscerati non poteva mancare il Milan, protagonista di questi ultimi giorni con l'acquisto di Adon Jashari. E che ora può concentrarsi sulla punta, con Dusan Vlahovic come forte indiziato:
Milan da scudetto con Vlahovic?
"Se arriva Vlahovic non è favorito per il titolo, con Napoli e Inter davanti ancora. Se arriva Vlahovic è una squadra che non può darsi solo il quarto posto come prospettiva. Deve arrivare a fine marzo a portata di una volata scudetto. La situazione del Milan è diversa da quella di Conte un anno fa".
