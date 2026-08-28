Cardinale atteso a San Siro: invito speciale ai dipendenti di Milanello
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Dopo aver seguito la squadra a Torino, Gerry Cardinale è atteso anche questa sera a San Siro per l'esordio stagionale in casa del Milan
Dopo aver seguito da vicino l'esordio sul campo del Torino, Gerry Cardinale è atteso anche questa sera a San Siro per la prima gara casalinga stagionale del Milan. Per l'occasione, il proprietario rossonero ha invitato tutti i dipendenti di Milanello ad assistere alla partita dalla tribuna, come segno di riconoscenza per il lavoro svolto quotidianamente al fianco della squadra.
Sugli spalti di San Siro anche le ragazze della Primavera femminile, fresche vincitrici dello Scudetto, per condividere una serata speciale con tutto l'ambiente rossonero.
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