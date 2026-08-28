Con l'addio di Leao si dissolve il Milan dello scudetto. Condò: "Squadra miracolata, ma l'unica che ha vinto negli ultimi 15 anni"

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Sulle colonne de Il Corriere della Sera Paolo Condò ha parlato di Milan

Oggi è tempo di sorteggi di Europa League e di seconda giornata di Serie A Enilive, che vedrà il Milan aprire questo nuovo turno di campionato in casa contro il Venezia. E della formazione di Ruben Amorim ha parlato questa mattina Paolo Condò sfruttando le colonne de Il Corriere della Sera, scrivendo:

"Ora che a Leao resta solo da decidere la destinazione, mentre Tomori sa di doversi cercare una squadra, gli ultimi superstiti del Milan campione 2022 sono Maignan e Saelemaekers: una squadra intera si è dissolta fra vecchiaia (Giroud), eccessi (Theo), regalie (Kalulu) e cassa (Tonali). Se n’è andato un Milan forse miracolato, ma comunque l’unico capace di scudetto negli ultimi 15 anni. Amorim non è il primo a provare il rilancio, la postura del Milan a Torino induce a un cauto ottimismo".