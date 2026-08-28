Leao, destino Champions: Aston Villa e Galatasaray se lo contendono… e si sfideranno in Europa

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Leao conteso tra Aston Villa e Galatasaray, che per ironia della sorte si affronteranno quest'anno in Champions League

Il futuro di Rafael Leao resta sospeso tra Aston Villa e Galatasaray, le due squadre che stanno spingendo maggiormente per assicurarsi il portoghese. Per ironia della sorte, inglesi e turchi si affronteranno anche nella League Phase di questa edizione di Champions League.

Una sfida che potrebbe quindi avere un saporte particolare: Leao potrebbe trovarsi in campo con una delle due maglie proprio contro l'altra pretendente. Prima, però, servirà la decisione definitiva sul suo futuro, attesa in queste ore.