Regole sorteggio Europa League: il Milan può trovare la Juve? No, ma altre big sì

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Il sorteggio della fase campionato dell'Europa League è in programma venerdì 28 agosto alle 13 a Montecarlo: come funzionerà.

Il sorteggio della fase campionato dell'Europa League è in programma venerdì 28 agosto alle 13 a Montecarlo.

Ma come funzionerà? Esattamente come successo ieri con la Champions League: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le pieghe del regolamento.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: COME FUNZIONA

Ogni squadra gioca contro otto squadre, con quattro match in casa e quattro in trasferta. In base al ranking Uefa, ogni club è inserito in una delle quattro fasce e ognuno sfida due squadre per ogni fascia; non si possono incontrare nella fase campionato, però, squadre appartenenti alla stessa federazione, quindi non sarà possibile sorteggiare il Milan contro la Juventus

L'EUROPA LEAGUE DOPO LA FASE CAMPIONATO

Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi; il 29 gennaio si terrà il sorteggio dei playoff per le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato. Sfide di andata e ritorno che si giocheranno il 18 e 25 febbraio 2027. Le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, che saranno a loro volta sorteggiati il 26 febbraio (con composizione del tabellone completo sino alla finale), con andata l'11 marzo e ritorno il 18. I quarti si giocheranno l'8 e il 15 aprile, le semifinali 29 aprile e 6 maggio, con finale a Francoforte il 26 maggio. Le ultime 12 sono eliminate