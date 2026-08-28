Possibili avversarie Milan Europa League: chi possono pescare i rossoneri

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Dalle 13, il Milan conoscerà le avversarie della fase campionato dell'Europa League. Scopriamo le possibili rivali dei rossoneri.

Dalle 13, il Milan conoscerà le avversarie della fase campionato dell'Europa League. Scopriamo le possibili rivali dei rossoneri:

PRIMA FASCIA

Leverkusen (GER)

Benfica (POR)

Juventus (ITA)

Milan (ITA)

Lyon (FRA)

AZ Alkmaar (NED)

Olympiacos (GRE)

Real Sociedad (ESP)

Marseille (FRA)

SECONDA FASCIA

Ferencváros (HUN)

Viktoria Plzeň (CZE)

Union SG (BEL)

GNK Dinamo (CRO)

Salzburg (AUT)

Celtic (SCO)

Sparta Praha (CZE)

Rennes (FRA)

Anderlecht (BEL)

TERZA FASCIA

Sturm Graz (AUT)

Lech Poznań (POL)

Crystal Palace (ENG)

Bournemouth (ENG)

Sunderland (ENG)

Celje (SVN)

Jagiellonia (POL)

Omonia (CYP)

Celta (ESP)

QUARTA FASCIA

Hoffenheim (GER)

Beşiktaş (TUR)

Torreense (POR)

H. Beer-Sheva (ISR)

N.E.C. (NED)

OFI Crete (GRE)

Lillestrøm (NOR)

Levski Sofia (BUL)

Ararat-Armenia (ARM)

LE REGOLE DEL SORTEGGIO

Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato; di conseguenza, Milan e Juventus non potranno sfidarsi nella fase campionato, ma solo dai playoff in poi. Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione. Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi; il 29 gennaio si terrà il sorteggio dei playoff per le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato. Sfide di andata e ritorno che si giocheranno il 18 e 25 febbraio 2027. Le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, che saranno a loro volta sorteggiati il 26 febbraio (con composizione del tabellone completo sino alla finale), con andata l'11 marzo e ritorno il 18. I quarti si giocheranno l'8 e il 15 aprile, le semifinali 29 aprile e 6 maggio, con finale a Francoforte il 26 maggio. Le ultime 12 sono eliminate