Fasce sorteggi Europa League: Milan e Juve in prima. Occhio ai pericoli esteri
Si riportano di seguito le fasce per i sorteggi dell'Europa League, in programma oggi alle 13:
PRIMA FASCIA
Leverkusen (GER)
Benfica (POR)
Juventus (ITA)
Milan (ITA)
Lyon (FRA)
AZ Alkmaar (NED)
Olympiacos (GRE)
Real Sociedad (ESP)
Marseille (FRA)
SECONDA FASCIA
Ferencváros (HUN)
Viktoria Plzeň (CZE)
Union SG (BEL)
GNK Dinamo (CRO)
Salzburg (AUT)
Celtic (SCO)
Sparta Praha (CZE)
Rennes (FRA)
Anderlecht (BEL)
TERZA FASCIA
Sturm Graz (AUT)
Lech Poznań (POL)
Crystal Palace (ENG)
Bournemouth (ENG)
Sunderland (ENG)
Celje (SVN)
Jagiellonia (POL)
Omonia (CYP)
Celta (ESP)
QUARTA FASCIA
Hoffenheim (GER)
Beşiktaş (TUR)
Torreense (POR)
H. Beer-Sheva (ISR)
N.E.C. (NED)
OFI Crete (GRE)
Lillestrøm (NOR)
Levski Sofia (BUL)
Ararat-Armenia (ARM)
LE REGOLE DEL SORTEGGIO
Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato; di conseguenza, Milan e Juventus non potranno sfidarsi nella fase campionato, ma solo dai playoff in poi. Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione. Le prime otto della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi; il 29 gennaio si terrà il sorteggio dei playoff per le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato. Sfide di andata e ritorno che si giocheranno il 18 e 25 febbraio 2027. Le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, che saranno a loro volta sorteggiati il 26 febbraio (con composizione del tabellone completo sino alla finale), con andata l'11 marzo e ritorno il 18. I quarti si giocheranno l'8 e il 15 aprile, le semifinali 29 aprile e 6 maggio, con finale a Francoforte il 26 maggio. Le ultime 12 sono eliminate
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan