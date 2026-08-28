Amorim verso lo stesso 11 di Torino: Ramos guida l'attacco, Cissé ancora titolare

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Contro il Venezia Ruben Amorim dovrebbe riproporre lo stesso 11 che ha vinto prima contro lo United e poi contro il Torino

Per il debutto a San Siro, Ruben Amorim dovrebbe riproporre gran parte della formazione vista contro il Manchester United a Torino. Davanti a Maignan spazio a De Winter, Gila e Pavlovic, mentre a centrocampo agiranno Chukwueze, Jashari, Musah ed Estupinan.

In attacco nessun dubbio su Gonçalo Ramos, supportato da Cissé e Loftus-Cheek. Pulisic e Raviot dovrebbero invece partire dalla panchina, con possibilità di entrare nella ripresa, proprio come successo a Torino. Atteso il sold out a San Siro, dove sono previste iniziative speciali per ricordare Franco Baresi.