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MN - Milan-Venezia, omaggio speciale a Franco Baresi: l'iniziativa

MN - Milan-Venezia, omaggio speciale a Franco Baresi: l'iniziativaMilanNews.it
Oggi alle 11:57News
di Redazione MilanNews
fonte di Pietro Mazzara
Prima di Milan-Venezia verrà reso omaggio all'eterno capitano Franco Baresi con un'iniziativa speciale

Nel pre partita di Milan-Venezia San Siro rendeerò omaggio al suo eterno capitano, Franco Baresi. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, nel cerchio di centrocampo verrà srotolata una maglia gigante dedicata allo storico capitano rossonero, protagonista di un'intera epoca della storia del Milan. 

Un'iniziativa simbolica e carica di significato, pensata per ricordare una delle figure più iconiche non solo del club rossonero ma del calcio mondiale, coinvolgendo così tutto lo stadio in un momento speciale prima del calcio d'inizio. 