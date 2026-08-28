Il Milan è rappresentato a Montecarlo dal brand ambassador Massaro
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A rappresentare il Milan durante il sorteggio dell'Europa League, in programma dalle 13 a Montecarlo, c'è Daniele Massaro.
A rappresentare il Milan durante il sorteggio dell'Europa League, in programma dalle 13 a Montecarlo, c'è Daniele Massaro, tra le leggende rossonere da calciatore e attuale brand ambassador del club.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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