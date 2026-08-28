Il Milan è rappresentato a Montecarlo dal brand ambassador Massaro

Il Milan è rappresentato a Montecarlo dal brand ambassador MassaroMilanNews.it
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Oggi alle 13:00News
di Antonello Gioia
A rappresentare il Milan durante il sorteggio dell'Europa League, in programma dalle 13 a Montecarlo, c'è Daniele Massaro.

A rappresentare il Milan durante il sorteggio dell'Europa League, in programma dalle 13 a Montecarlo, c'è Daniele Massaro, tra le leggende rossonere da calciatore e attuale brand ambassador del club.