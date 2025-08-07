Cardinale dopo la fusione di Skydance e Paramount: "Il nostro investimento riflette la nostra forte convinzione nel valore della proprietà intellettuale"

Skydance Media e Paramount Global hanno completato la loro fusione, dando vita a una nuova società indipendente nel settore media e intrattenimento: Paramount, a Skydance Corporation. A partire da oggi, le azioni della nuova entità saranno negoziate al Nasdaq con il ticker "PSKY".

La fusione unisce il ricco catalogo di contenuti e la rete distributiva globale di Paramount con l’expertise produttiva e le tecnologie avanzate di Skydance. L’obiettivo è rilanciare uno dei marchi più iconici di Hollywood, puntando su innovazione, efficienza operativa e una nuova strategia di crescita. Il tutto sarà sostenuto da un investimento a lungo termine da parte della famiglia Ellison e del fondo RedBird Capital.

Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird Capital, ha dichiarato:

“Il nostro investimento in Paramount e la partnership a lungo termine con la famiglia Ellison riflettono la nostra forte convinzione nel valore della proprietà intellettuale di livello mondiale e nel potenziale di generare una crescita significativa, mentre queste aziende affrontano la disintermediazione tecnologica e l’evoluzione delle preferenze dei consumatori. Collaboriamo con David Ellison da 15 anni e abbiamo effettuato il nostro primo investimento in Skydance nel 2019. In questo periodo, abbiamo constatato la forza di un modello di gestione imprenditoriale che unisce sofisticazione tecnologica e passione, in un ambiente favorevole ai talenti creativi, per la produzione di contenuti originali di qualità.”

Cardinale ha aggiunto:

“Abbiamo valutato investimenti in questo tipo di media e intrattenimento a Hollywood negli ultimi 25 anni, ma è solo dopo l’investimento in Skydance che abbiamo maturato una reale convinzione in un approccio basato sulle performance nella produzione di contenuti diversificati. Il percorso che David e il team di Skydance hanno costruito li ha preparati per questa opportunità, supportati dal nostro team operativo e d’investimento in RedBird. È un’opportunità trasformativa per abbracciare l’eredità di 113 anni di Paramount, una delle istituzioni hollywoodiane più iconiche, e accompagnarla nella transizione verso l’attuale panorama tecnologico in continua evoluzione.”