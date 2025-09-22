Cardinale ed il vendor loan con Elliott: il tasso d'interesse arriva al 14% dopo il rifinanziamento

vedi letture

Stando a quanto riportato dall'avvocato Felice Raimondo sul proprio substack, dopo aver analizzato in esclusiva la documentazione, dopo il rifinanziamento avvennuto nel dicembre del 2024, il tasso di interesse di Cardinale nei confronti di Elliot per il vendor loan passa dall'8% iniziale al circa 14%.

Dal bilancio depositato presso la camera di commercio olandese, riporta l'avvocato, è stato possibile visionare l'importo aggiornato del vendor loan al 30 giugno 2025: a quella data i debiti di ACM Bidco, veicolo olandese di RedBird per controllare il Milan, ammontano 523,338,976€. Circa 110 milioni in meno rispetto ai 634,322,362 € dovuti prima del rifinanziamento. Stando a queste cifre l'avvocato Raimondo constata che a Cardinale il rifinanziamento costerà quanto segue: 34 milioni per metà 2025, 68 milioni per il 2026, 68 milioni per il 2027 e 40 milioni fino a luglio 2028, data ultima per ripagare totalmente il rifinanziamento.