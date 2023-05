Cardinale: "Voglio vincere più di ogni altra cosa, ma dobbiamo qualificarci anche per la Champions del prossimo anno". E sullo stadio...

MilanNews.it

Intervistato da Sportico, Gerry Cardinale, numero di RedBird, commentando la presenza del Milan tra le semifinaliste di Champions League, ha dichiarato: "La mia carica agonistica è in circolo e voglio vincere più di ogni altra cosa. Ma dal punto di vista commerciale non perderò di vista il fatto che dobbiamo qualificarci anche per la Champions League del prossimo anno".

Sulla questione del nuovo stadio, l'imprenditore americano ha invece spiegato che il Milan sta esplorando nuove opzioni, ha incontrato i funzionari locali e ha identificato diverse potenziali aree su cui costruire il nuovo impianto. Una decisione arriverà nei "prossimi mesi".